Об этом информируют в приложении тревога и местные СМИ.

В Харькове и области слышны взрывы.

Тревога началась в 21:40.

Официальной информации пока нет.

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