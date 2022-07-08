В Харькове и области слышны взрывы, - СМИ
На Харьковщине и в областном центре гремят взрывы
Об этом информируют в приложении тревога и местные СМИ.
В Харькове и области слышны взрывы.
Тревога началась в 21:40.
Официальной информации пока нет.
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