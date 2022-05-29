В Харькове и области разрушены 2 229 домов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский осмотрел разрушенные жилые дома Харькова и провел рабочее совещание по ситуации в городе и области
Об этом сообщили на канале президента в telegram.
Глава Харьковской ОВА Олег Синьогубов сообщил, что в настоящее время временно оккупирован 31% территории области, 5% были освобождены от российских захватчиков.
"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – сказал Синегубов.
Глава области доложил президенту, что оккупанты повредили 2 229 многоэтажных домов, из них 225 разрушены полностью. В Харькове разрушены 30,2% от общего жилищного фонда.
В ходе совещания Президент предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов. По его словам, программа восстановления является также возможностью модернизировать страну и города.
"Если уж так случилось и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.
Он добавил, что новые дома планируют строить с бомбоубежищами и укрытиями.
"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", - сказал Зеленский.
- 28 мая, около 14:00 российские оккупанты обстреляли пгт Золочев в Харьковской области, в результате этого два человека получили ранения.
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