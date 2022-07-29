Россия обстреляла центр Харькова

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на информацию от жителей Харькова.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 4:09. Взрывы раздались одновременно с сиреной.

"В 4:09 два "прихода". Оба по центральной части города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В противном случае "прилет" к зданию одного из высших учебных заведений Харькова. Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что не будет", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

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