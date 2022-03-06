В Харькове горит областная прокуратура. Видео

Видео появилось в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".



Пока нет информации, почему произошло возгорание областного прокуратора. Была ли это наземная атака или воздушная - неизвестно.



"Горит областная прокуратура в Харькове", - лаконично написали в сообщении.

6 марта над Харьковом украинская ПВО сбила вражеский истребитель .