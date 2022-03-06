В Харькове горит областная прокуратура. Видео
В Харькове подожгли здание областной прокураторы
Видео появилось в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
Пока нет информации, почему произошло возгорание областного прокуратора. Была ли это наземная атака или воздушная - неизвестно.
"Горит областная прокуратура в Харькове", - лаконично написали в сообщении.
- 6 марта над Харьковом украинская ПВО сбила вражеский истребитель .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное