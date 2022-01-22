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В Харькове горит бывшая библиотека Юруниверситета

22 января, 2022 суббота
13:04
Общество

В субботу, 22 января 2022, в 10:00 на телефонную линию "101" поступило сообщение о пожаре на крыше 5-этажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове

К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС. В общей сложности 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 бойцов личного состава ГСЧС, рассказывает Еспресо.TV .

На момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении.



В 12:25 пожар на кровле здания Национального юридического университета локализован на площади 400 кв.


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ДСНС
новости Харькова
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