В Харькове горит бывшая библиотека Юруниверситета

К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС. В общей сложности 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 бойцов личного состава ГСЧС, рассказывает Еспресо.TV .



На момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении.





В 12:25 пожар на кровле здания Национального юридического университета локализован на площади 400 кв.