В Харькове горела 9-этажка

К месту происшествия были направлены четыре отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице, информирует Еспресо.TV .



"На момент прибытия пожарных было установлено, что горят балкон и комната квартиры на 8-м этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила около 20 кв. м", - отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.



В 12:59 пожар был локализован, а в 13:55 полностью ликвидирован.



Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



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