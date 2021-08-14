В Харькове горела 9-этажка
Сегодня, 14 августа 2021 года, на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Новгородская, 44
К месту происшествия были направлены четыре отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице, информирует Еспресо.TV .
"На момент прибытия пожарных было установлено, что горят балкон и комната квартиры на 8-м этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила около 20 кв. м", - отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В 12:59 пожар был локализован, а в 13:55 полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
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