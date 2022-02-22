В Харькове генконсульство РФ перестало принимать граждан

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



"Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно прекращена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран", - говорится в сообщении.



Граждане, которые уже записаны, будут приняты в обычном порядке, согласно имеющейся у них записи и действующему расписанию.



График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.

Напомним, что 21 февраля Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостановило запись на прием в связи с оптимизацией штата, обусловленной действиями Запада.