В Харькове генконсульство РФ перестало принимать граждан
В Харькове якобы из-за эпидемической ситуации прекратило прием граждан генконсульство РФ
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно прекращена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран", - говорится в сообщении.
Граждане, которые уже записаны, будут приняты в обычном порядке, согласно имеющейся у них записи и действующему расписанию.
График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.
- Напомним, что 21 февраля Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостановило запись на прием в связи с оптимизацией штата, обусловленной действиями Запада.
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