В Харькове есть запас продовольствия, люди сохраняют спокойствие, - Терехов
В Харькове, по состоянию на вечер 24 февраля, есть запас продуктов
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день у нас запас продуктов есть, некоторые магазины закрылись, некоторые аптеки закрылись... Завтрашний день покажет, что к чему", - сказал Терехов.
Он отметил, что будет обращаться к предпринимателям и хлебопекарам.
По его словам, люди в Харькове сохраняют покой, а военные удерживают оборону.
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