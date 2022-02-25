В Харькове есть запас продовольствия, люди сохраняют спокойствие, - Терехов

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день у нас запас продуктов есть, некоторые магазины закрылись, некоторые аптеки закрылись... Завтрашний день покажет, что к чему", - сказал Терехов.

Он отметил, что будет обращаться к предпринимателям и хлебопекарам.

По его словам, люди в Харькове сохраняют покой, а военные удерживают оборону.