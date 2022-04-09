В Харькове домашний кот выжил после ракетного обстрела и две недели ждал чрезвычайников

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.



"Пушистик был испуган и полностью грязный", - говорится в сообщении.



Спасатели извлекли животное из-под завала и передали соседке со второго этажа.



"В настоящее время кот в безопасности, накормлен и ждет своих хозяев", - добавляют в пресс-службе.





Напомним, звезда соцсетей харьковский кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность.