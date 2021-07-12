В Харькове депутат от ОПЗЖ восстановил "камень дружбы с РФ", неизвестные его снова разрушили, - активисты

Об этом сообщается в Telegram-канале ОО "фрайкора".

"Лесик в очередной раз пытается "восстановить дружбу с русским народом". Неизвестные патриоты еще быстрее показывают ему, что он нецелесообразно использует медведчуковские деньги", - говорится в сообщении.

В сообщении также размещены фото, на одном из которых человек с закрытым лицом замахивается топором на памятный знак, а на другом - это же памятный знак уже лежит на земле.

В конце марта знак также был разбит в день восстановления.