В Харькове демонтировали памятник Пушкину
Харьковский городской совет сообщил о демонтаже памятника российскому поэту Александру Пушкину. Отмечено, что его отправили на "ответственное хранение"
Об этом горсовет пишет в телеграме.
В сообщении говорится, что этот памятник должен быть сохранен, а его дальнейшую судьбу выберут демократическим путем харьковчане после победы Украины.
"Его дальнейшая судьба - будет ли он храниться в музее, или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова - будут решать харьковчане после Победы Украины", - пишет горсовет.
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Также отмечается, что Харьков – один из самых пострадавших от агрессии РФ городов, поэтому горсовет понимает чувства некоторых местных, которые не желают видеть в своем городе российские топонимы. Городские власти предлагают переосмыслить культурную и историческую среду города и уже предложили варианты:
"Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", – пишет Харьковский городской совет.
- Еще в июне в Харькове предлагали переименовать русский драмтеатр им. Пушкина. Харьковский областной совет инициативу не поддержал.
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