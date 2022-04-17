В Харькове демонтировали бюст советского маршала Жукова
В воскресенье, 17 апреля, в Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову
Об этом сообщает Общественное .
Утром 17 апреля с постамента исчез бюст Жукова и появилась надпись "Слава Украине" и национальный герб.
Один из лидеров спецподразделения Kraken Константин Немичев опубликовал видео, на котором видно, как бюст демонтируют с помощью трактора и грузовика и вывозят его и выбрасывают на мусорник.
"Путин хотел настоящую декоммунизацию — он ее получил!" – написал Немичев.
Информацию подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. "Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - сказала Топчий.
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