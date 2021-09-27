В Харькове COVID-больницы заполнены на 90%

Об этом Общественному сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, люди могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы [в районах области]. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешены Минздравом для лечения больных, у нас база - 13 больниц ", - сказал Хаустов.



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В списке опорных больниц Харькова - шесть медучреждений.