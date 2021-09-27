В Харькове COVID-больницы заполнены на 90%
Опорные COVID-больницы Харькова заполнены на 90%
Об этом Общественному сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.
"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, люди могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы [в районах области]. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешены Минздравом для лечения больных, у нас база - 13 больниц ", - сказал Хаустов.
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В списке опорных больниц Харькова - шесть медучреждений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
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