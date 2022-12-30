В Харькове будут судить командира РФ, который приказывал стрелять по гражданским
Будут судить заместителя командира по военно-политической работе 25-й мотострелковой бригады РФ, который приказывал стрелять в мирных жителей вблизи Харькова
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению к российскому командиру батальонно-тактической группы по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ совместно с другими оккупантами прибыл в Белгородскую область, где получил данные о полномасштабном вторжении в Украину. Злоумышленник был назначен командиром одной из батальонно-тактических групп.
Следствие установило, что 24 февраля тот командовал одной из батальонно-тактических групп, которая вела боевые действия на Востоке. Группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. В это время местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и сопротивление оккупантам.
За это российский командир дал приказ обстреливать машины мирных жителей.
"Несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ, попросили людей оставить машины и выйти. Мать с дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим и женщинах", - пишут в прокуратуре.
В результате мать погибла, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения. Также расстреляли оккупанта.
Дочери удалось спастись. Она побежала к своей машине, рядом лежал с ранением русский военный. Девушка усадила его в машину и уехала.
"Другие гражданские мужчина с женщиной, стоявшие в пробке, решили развернуться и уехать, но оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось скрыться", - добавили в пресс-службе.
Правоохранители установили, что российский командир в 2008 году принимал участие в войне РФ против Грузии и "поддерживал безопасность" в проведении незаконного референдума в украинском Крыму.
8 декабря фигуранту сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Тогда СБУ идентифицировала рашиста. Им оказался подполковник Евгений Зеленов.
Также 12 декабря стражи порядка разоблачили шесть российских генералов, которые отдавали приказы захватывать украинские города на Харьковщине.
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