В Харькове будут судить командира РФ, который приказывал стрелять по гражданским

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению к российскому командиру батальонно-тактической группы по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ совместно с другими оккупантами прибыл в Белгородскую область, где получил данные о полномасштабном вторжении в Украину. Злоумышленник был назначен командиром одной из батальонно-тактических групп.

Следствие установило, что 24 февраля тот командовал одной из батальонно-тактических групп, которая вела боевые действия на Востоке. Группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. В это время местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и сопротивление оккупантам.

За это российский командир дал приказ обстреливать машины мирных жителей.

"Несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ, попросили людей оставить машины и выйти. Мать с дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим и женщинах", - пишут в прокуратуре.

В результате мать погибла, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения. Также расстреляли оккупанта.

Дочери удалось спастись. Она побежала к своей машине, рядом лежал с ранением русский военный. Девушка усадила его в машину и уехала.

"Другие гражданские мужчина с женщиной, стоявшие в пробке, решили развернуться и уехать, но оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось скрыться", - добавили в пресс-службе.

Правоохранители установили, что российский командир в 2008 году принимал участие в войне РФ против Грузии и "поддерживал безопасность" в проведении незаконного референдума в украинском Крыму.

8 декабря фигуранту сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Тогда СБУ идентифицировала рашиста. Им оказался подполковник Евгений Зеленов.

Также 12 декабря стражи порядка разоблачили шесть российских генералов, которые отдавали приказы захватывать украинские города на Харьковщине.

13 октября охранника боевика штурмового батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви приговорили к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации.

В Украине будут судить россиянина, который охранял окружение экс-вотажка "ЛНР", участвовал в полномасштабной войне и попал в плен в ВСУ.

Дончанина, участвовавшего в боях против Вооруженных Сил Украины оператором танка в Мариуполе, будут судить за госизмену.

После оккупации начали работать на русских оккупантов. Пятеро правоохранителей из Мариуполя будут судить за госпредательство Об этом информирует Государственное.

Также будут судить командиров подразделений российской армии от Чечни, пытавших мирное население в Гостомеле и захвативших Бородянский психоневрологический интернат.

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