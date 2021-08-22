В Харькове будут разводить орангутангов

Об этом сегодня, 22 августа 2021 года, сообщила заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк на конференции "Опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов в городах-партнерах", проходившей в Харьковском дипломатическом клубе, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный информационный порталGlavnoe.ua .



По ее словам, Харьковский зоопарк будет вести собственные племенные книги животных и получит еще две особи орангутанов.



"В природе популяция орангутангов сокращается. Этот вид исчезает из-за вырубки пальм и добычи пальмового масла. Поэтому очень важно, что Харьковский зоопарк поможет их сохранению", - отметила Карина Детюк.



Также она сообщила, что Харьковский зоопарк планирует получить 13 пингвинов, которые прибудут из Швеции и зоопарков Германии.



"Реконструкция Харьковского зоопарка осуществлялась под кураторством Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Абсолютно все вольеры с ЕАЗА согласованы. Важно, чтобы после реконструкции мы получали животных, которые не были выловлены в браконьерской среде, а тех, которые поколениями выращивались в зоопарках, которым комфортно в таких условиях. И наша основная задача - сохранение видов ", - подчеркнула Карина Детюк.



Она также отметила, что теперь на первом месте зоологов - благосостояние животных, в Харьковском зоопарке будут чувствовать себя хорошо и непринужденно, и, следовательно, смогут проявлять природные инстинкты и, когда уставать от общения с людьми, смогут уединиться в укромном месте.

Напомним, что в 2019 году Харьковскому зоопарку передали пару суматранских орангутанов из Франции - Георгия и Флору, которые теперь живут в новом помещении под названием "Планета обезьян".