В Харькове больше нет русского драмтеатра имени Пушкина
Харьковский областной совет проголосовал за переименование Харьковского академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина
Об этом сообщила в facebook депутат облсовета Галина Куц.
За переименование заведения проголосовал 81 депутат, двое воздержались. Теперь учреждение будет называться Харьковский академический драматический театр.
В ранее Общественное сообщало , что в марте обломки российских снарядов побили здание театра, а взрывной волной разбило окна и двери.
В частности, издание "ZN.UA" отмечает, что коллектив театра еще 1 марта решил убрать из названия театра "российский", но законодательно решение должен был утвердить облсовет. Решения о переименовании депутаты не могли принять в течение нескольких месяцев, в частности, были предложения слово "русский" убрать, а имя Пушкина оставить.
Депутаты голосовали за оба предложения: для кворума необходимо было набрать 61 голос. Тогда 20 сентября вопрос переименования не решили. Не смогли принять решение о переименовании и на другой сессии.
- 23 июня члены постоянной комиссии по науке, образованию и духовности Харьковского областного совета поддержали просьбу администрации театра о его переименовании.
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