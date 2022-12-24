Об этом сообщила в facebook депутат облсовета Галина Куц.

За переименование заведения проголосовал 81 депутат, двое воздержались. Теперь учреждение будет называться Харьковский академический драматический театр.

В ранее Общественное сообщало , что в марте обломки российских снарядов побили здание театра, а взрывной волной разбило окна и двери.

В частности, издание "ZN.UA" отмечает, что коллектив театра еще 1 марта решил убрать из названия театра "российский", но законодательно решение должен был утвердить облсовет. Решения о переименовании депутаты не могли принять в течение нескольких месяцев, в частности, были предложения слово "русский" убрать, а имя Пушкина оставить.

Депутаты голосовали за оба предложения: для кворума необходимо было набрать 61 голос. Тогда 20 сентября вопрос переименования не решили. Не смогли принять решение о переименовании и на другой сессии.

23 июня члены постоянной комиссии по науке, образованию и духовности Харьковского областного совета поддержали просьбу администрации театра о его переименовании.