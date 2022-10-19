Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов, передает РБК-Украина .

"На сегодняшний день более 150 тысяч человек потеряли крышу над головой. Многие из них временно выехали из города, кто на запад Украины или в другие области, кто-то за границу. Но многие харьковчане остались", - сказал мэр.

Терехов отметил, что поскольку город раньше считался студенческой столицей, там большое количество общежитий.

"Сегодня мы предоставляем эти общежития для расположения людей, которым негде жить, а также обеспечиваем их всем необходимым", - подчеркнул Терехов.

Он добавил, что, несмотря на постоянные попытки врага уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру, Харьков полностью готов к началу отопительного сезона.

18 октября шесть российских ракет уничтожили склад в Харькове, где сохраняли гуманитарную помощь для города и области.