В Харькове без крыши над головой осталось более 150 тысяч горожан, - Терехов
С начала полномасштабного вторжения России Харьков испытал тотальные вражеские обстрелы, более 150 тысяч человек потеряли крышу над головой
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов, передает РБК-Украина .
"На сегодняшний день более 150 тысяч человек потеряли крышу над головой. Многие из них временно выехали из города, кто на запад Украины или в другие области, кто-то за границу. Но многие харьковчане остались", - сказал мэр.
Терехов отметил, что поскольку город раньше считался студенческой столицей, там большое количество общежитий.
"Сегодня мы предоставляем эти общежития для расположения людей, которым негде жить, а также обеспечиваем их всем необходимым", - подчеркнул Терехов.
Он добавил, что, несмотря на постоянные попытки врага уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру, Харьков полностью готов к началу отопительного сезона.
- 18 октября шесть российских ракет уничтожили склад в Харькове, где сохраняли гуманитарную помощь для города и области.
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