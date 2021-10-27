В Харькове авто на бешеной скорости влетело в другую машину на перекрестке: погиб человек, еще трое получили травмы

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Харьковской области.



Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Одесской.



Водитель автомобиля Infiniti на большой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Chevrolet.



В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте, водитель Infiniti и два его пассажира - мужчина и женщина - получили травмы, они госпитализированы.