В Харькове 6 апреля завершат отопительный сезон. Терехов назвал его "беспрецедентным в истории Украины"
В Харькове, учитывая погодные условия, решили завершить отопительный сезон 6 апреля. Обычно тепло выключают 15 апреля
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Отключение тепла ранее запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны", – пояснил он.
Мэр поблагодарил тепловиков, которые прилагали все усилия, чтобы в жилищах жильцов были горячие батареи.
"Из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз, а это беспрецедентный случай в истории Украины", - подчеркнул Терехов.
- Мэр столицы Виталий Кличко объявил о завершении отопительного сезона в Киеве 8 апреля.
- 31 марта завершился отопительный сезон в Одессе, Запорожье и Полтаве. В Днепропетровской области выключать тепло в домах начали еще с 22 марта.
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