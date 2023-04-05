Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Отключение тепла ранее запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны", – пояснил он.

Мэр поблагодарил тепловиков, которые прилагали все усилия, чтобы в жилищах жильцов были горячие батареи.

"Из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз, а это беспрецедентный случай в истории Украины", - подчеркнул Терехов.