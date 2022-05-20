В Харькове 24 мая запустят метро
Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что с 24 мая в городе возобновит работу метро
Об этом сообщил городской совет в Facebook.
Терехов подчеркнул, что городские власти, руководство метро, военные и правоохранители сделают все для безопасности людей.
"Мы больше не можем тянуть - нам следует запускать метрополитен. Моя задача - обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов", - сказал он.
Часть общественного транспорта в Харькове начала работу с 16 мая.
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