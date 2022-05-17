В Харькове 18 мая откроют ЦНАПы, - Терехов
Центры предоставления административных услуг 18 мая заработают в Харькове
Об этом заявил городской голова Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета в Facebook .
"Завтра, 18 мая, мы открываем ЦНАПы, "Прозрачные офисы", в которых будут предоставляться социальные услуги и услуги в сфере пенсионного обеспечения, а также фронт офисы районных управлений социальной защиты", - сказал Терехов.
Центры будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
"К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24 февраля. Но некоторые из них будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в "Прозрачных" офисах "Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представлен весь спектр услуг Пенсионного фонда", – отметил мэр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.66Продажа 33.38
- Актуальное
- Важное