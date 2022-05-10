В Харькове 16 мая планируют частично возобновить работу общественного транспорта
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе планируют возобновить движение наземного общественного транспорта с 16 мая
Об этом он заявил в обращении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.
"Я планирую со следующей недели запустить маршруты (общественного транспорта – ред). Конечно, в ограниченном режиме. Маршрутки и попробуем троллейбусы запустить. Метро – это самое сложное. Поэтому пока будем довольствоваться автобусами, троллейбусами. Трамваи, которые остались, мы уже запустим. Понятно, что некоторые маршрутки нужно будет менять", - сказал Терехов.
Он добавил, что движение метро смогут возобновить через два месяца после завершения боев.
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