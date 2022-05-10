В Харькове 16 мая планируют частично возобновить работу общественного транспорта

Об этом он заявил в обращении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.

"Я планирую со следующей недели запустить маршруты (общественного транспорта – ред). Конечно, в ограниченном режиме. Маршрутки и попробуем троллейбусы запустить. Метро – это самое сложное. Поэтому пока будем довольствоваться автобусами, троллейбусами. Трамваи, которые остались, мы уже запустим. Понятно, что некоторые маршрутки нужно будет менять", - сказал Терехов.

Он добавил, что движение метро смогут возобновить через два месяца после завершения боев.