Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик.

"У нас ситуация с топонимами ужасная. У нас из 3500 улиц, 500 - имеют привязку к России. 120 улиц и переулков названы в честь российских военачальников. Ситуация по этому поводу в Харькове просто критическая. И сколько мы обращаемся к власти, получаем везде отказ", - отметил он.

По словам Скорика, городские власти категорически не хотят переименований именно сейчас.

"Сделали несколько переименований, чтобы замылить глаза. В то же время улицу Байрона переименовали в Героев Сталинграда. Это неадекватное название, его нужно менять. Я уже не говорю о Есениных и Толстых - Харьков переполнен всем этим", - подытожил депутат облсовета.

9 ноября Харьковский городской совет сообщил о демонтаже памятника российскому поэту Александру Пушкину.