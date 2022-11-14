В Харькове 120 улиц и переулков названы в честь военачальников, связанных с Россией, городские власти - против переименований, - депутат облсовета
Из 3500 топонимов в Харькове - 500 имеют привязку к РФ, а городские власти категорически не хотят переименований именно сейчас
Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик.
"У нас ситуация с топонимами ужасная. У нас из 3500 улиц, 500 - имеют привязку к России. 120 улиц и переулков названы в честь российских военачальников. Ситуация по этому поводу в Харькове просто критическая. И сколько мы обращаемся к власти, получаем везде отказ", - отметил он.
По словам Скорика, городские власти категорически не хотят переименований именно сейчас.
"Сделали несколько переименований, чтобы замылить глаза. В то же время улицу Байрона переименовали в Героев Сталинграда. Это неадекватное название, его нужно менять. Я уже не говорю о Есениных и Толстых - Харьков переполнен всем этим", - подытожил депутат облсовета.
- 9 ноября Харьковский городской совет сообщил о демонтаже памятника российскому поэту Александру Пушкину.
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