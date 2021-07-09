В Харькове 10-11 июля будут работать 5 центров вакцинации: список адресов
В Харькове на выходных будут работать 5 центров массовой вакцинации от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.
9 июля открылся очередной пункт - на базе клиники по адресу: ул. Кооперативная, 28-А, который будет работать ежедневно.
"Сейчас мы пытаемся открывать как можно больше центров вакцинации. В этом центре будет работать 1- 2 мобильные бригады, которые будут делать 100-200 прививок в сутки", - рассказал директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов.
По словам Хаустова, 10 июля в Харькове откроется еще один пункт по адресу: улица Тринклера, 6.
Адреса центров массовой вакцинации против COVID-19 в Харьковской области:
- город Харьков, Полтавский Шлях, 56, 10 и 11 июля с 9:00 до 18:00;
- город Харьков, Сумская, 56, 10 и 11 июля с 9:00 до 18:00;
- город Харьков, Шатилова Дача, 4, 10 и 11 июля с 9:00 до 18:00;
- город Харьков, Тринклера, 6, 10 и 11 июля с 9:00 до 18:00;
- город Харьков, Кооперативная, 28-А, ежедневно с 9:00 до 18:00.
Вакцинацию будут проводить жителям области и города Харькова, которые записались в лист ожидания через "Дию" или контакт-центр МЗ.
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