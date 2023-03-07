Об этом информирует городской голова Харькова Игорь Терехов .

"Уже больше года единственным источником света в темное время суток в Харькове были, в основном, только фары автомобилей. За это время произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Знаю, потому что сам не раз слышал, что многим харьковчанам тяжело передвигаться по городу, когда темнеет", - рассказывает мэр.

Сообщается, что с сегодняшнего дня уличные фонари будут работать с 18:00 до 19:30 в тестовом режиме. Подсвечивать начнут центральные магистрали и наиболее загруженные автодороги. Впоследствии список улиц будут расширяться, а время работы фонарей будут увеличиваться.

"Убежден, что это шаг в правильном направлении, способствующий безопасности харьковчан и уменьшению количества ДТП", - добавил Терехов.