В Харьков за год полномасштабной войны возвращают уличное освещение
С 7 марта в Харькове в тестовом режиме включают уличное освещение. Это будет впервые за более чем год полномасштабной войны РФ
Об этом информирует городской голова Харькова Игорь Терехов .
"Уже больше года единственным источником света в темное время суток в Харькове были, в основном, только фары автомобилей. За это время произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Знаю, потому что сам не раз слышал, что многим харьковчанам тяжело передвигаться по городу, когда темнеет", - рассказывает мэр.
Сообщается, что с сегодняшнего дня уличные фонари будут работать с 18:00 до 19:30 в тестовом режиме. Подсвечивать начнут центральные магистрали и наиболее загруженные автодороги. Впоследствии список улиц будут расширяться, а время работы фонарей будут увеличиваться.
"Убежден, что это шаг в правильном направлении, способствующий безопасности харьковчан и уменьшению количества ДТП", - добавил Терехов.
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