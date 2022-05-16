Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Опасность в городе еще есть, враг рядом и в любой момент может перейти в контрнаступление - очевидно, что оно провалится, однако со злости оккупанты могут и дальше обстреливать город", - сказал Абрамычев.



Депутат добавил, что ситуация стабилизировалась в селе Циркуны рядом с городом и в харьковском районе "Северная Салтовка". Там, где были активные бои, сейчас территории освобождены.



“Там ситуация сейчас спокойная. Однако именно на этих направлениях было хуже всего, там происходили обстрелы нашего жилого комплекса "Северная Салтовка", – рассказал он.



Также Абрамычев отметил, в Харькове уже неделю более или менее тихо, враг отброшен более чем на 30 км.

"Это удерживает захватчиков не стрелять реактивно-залповыми системами", – добавил он.



Более того, депутат подчеркнул, что самыми главными потребностями Харькова остаются лекарства и пищевые продукты.

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