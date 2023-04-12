Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

В четверг, 13 апреля, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. М. Лысенко/Восток Опера в 17:00 состоится открытие KharkivMusicFest.

"Особенность нынешней программы - преимущественно украинские имена как музыкантов, так и композиторов, чьи произведения будут звучать. Главным событием открытия фестиваля станет выступление Богданы Пивненко на сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. Лысенко/Восток Опера. Ее называют "украинским Пагани" в юбке", она – одна из самых известных скрипачек Украины", – пишет пресс-служба.

Выступление Пивненко пройдет в сопровождении Фестивального оркестра KharkivMusicFest, в который входят музыканты ХНАТОБ им. Н. Лысенко, Харьковской областной филармонии, Харьковского молодежного академического симфонического оркестра и Харьковского университета искусств им. И. Котляревского.

Будет дирижировать заслуженный деятель искусств Юрий Яковенко.

Программа концерта объединила "Времена года" современных украинских композиторов Золтана Алмаши и Александра Гоноболина и оригинальный цикл концертов Антонио Вивальди, а также "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоли.

Будет представлен экспериментальный танцевальный проект, воплощенный вместе с немецкой хореографом Сашей Вальц, в котором примут участие украинские танцовщики.

"Одна из визиток фестиваля - расписанные пианино проекта Art Piano, который является частью программы для широкой аудитории. В этом году инструментов будет 6, все они будут расположены в безопасных локациях города - метро, ТЦ "Французский бульвар", - добавляют в МКИП.

20 апреля и 5 мая в залах Харьковского университета искусств пройдут камерные концерты "Музыка сопротивления и надежды". В частности, в скрипичном исполнении прозвучат произведения молодых композиторов Харькова, написанные в 2022 году.

В июне состоится концерт-импровизация с сочетанием украинского и греческого фольклора с музыкальным инструментом бузуки и концерт Inside the war, где будут исполнены произведения лауреатов ежегодного Международного конкурса молодых композиторов имени Лятошинского.

Кроме того, в июне запланирован сольный концерт норвежского пианиста-солиста и композитора Акселя Колстеда, написавшего более 40 произведений.