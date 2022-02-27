В Харьков прорвалась вражеская техника, в ряде мест ведутся бои
Утром 27 февраля в Харьков прорвалась российская легкая военная техника
Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
"Харьков. Сейчас. Произошел прорыв легкой российской техники. В том числе и центральную часть города. На метро "Киевская" стоят 4 бронемашины с тактическими знаками оккупантов. Идет бой на Чернышевского. Пылает подбитая российская бронетехника. Идут бои на Алексеевке, в районе Гидро и в центре", - написал Цаплиенко.
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