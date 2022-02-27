В Харьков прорвалась вражеская техника, в ряде мест ведутся бои

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.



"Харьков. Сейчас. Произошел прорыв легкой российской техники. В том числе и центральную часть города. На метро "Киевская" стоят 4 бронемашины с тактическими знаками оккупантов. Идет бой на Чернышевского. Пылает подбитая российская бронетехника. Идут бои на Алексеевке, в районе Гидро и в центре", - написал Цаплиенко.



Также журналист обнародовал видео с вражеской техникой по ул. Саперной и с горящим бронеавтомобилем оккупантов на ул. Гражданской, 14.



Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал харьковчан не выходить на улицы.



"Продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и близлежащих территориях. Вооруженные Силы Украины уничтожают врага! Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь транспортом!" – сказал Синегубов. Напомним, ранее российские оккупанты взорвали в Харькове газопровод и ударили по многоэтажке, в результате чего погибла пожилая женщина . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Также журналист обнародовал видео с вражеской техникой по ул. Саперной и с горящим бронеавтомобилем оккупантов на ул. Гражданской, 14.Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал харьковчан не выходить на улицы."Продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и близлежащих территориях. Вооруженные Силы Украины уничтожают врага! Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь транспортом!" – сказал Синегубов.