Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В РФ продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные тарифы. Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тыс. рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", – рассказали в Генштабе.

С начала суток, 30 сентября, Россия нанесла 3 ракетных и 5 авиационных ударов по территории Украины.

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