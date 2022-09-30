В Хабаровском крае военкоматы просят 100 тыс. рублей за отсрочку мобилизации
Военнослужащие Хабаровского края РФ, выполняющие приказ Путина о "частичной мобилизации", просят у призывников по 100 тыс. рублей за отсрочку
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В РФ продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные тарифы. Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тыс. рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", – рассказали в Генштабе.
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