В КГВА предупредили, что опасность повторного наступления врага на Киев остается
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что угроза повторного наступления россиян на столицу не исчезла
Об этом сообщает КГВА в telegram .
"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается", - сказал Жирнов.
По его словам, в Брянской и Курской областях фактических признаков формирования войск не наблюдается, однако РФ может использовать для атаки и территорию Беларуси.
"Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно. Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим" , однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", - отметил Жирнов.
- 28 мая российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал Запад обеспечить Украину тяжелым вооружением, чтобы окончательно разрушить планы Кремля по захвату Киева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.14
Покупка 34.14Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.19Продажа 37.78
- Актуальное
- Важное