В КГВА предупредили, что опасность повторного наступления врага на Киев остается

Об этом сообщает КГВА в telegram .

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается", - сказал Жирнов.

По его словам, в Брянской и Курской областях фактических признаков формирования войск не наблюдается, однако РФ может использовать для атаки и территорию Беларуси.

"Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно. Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим" , однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", - отметил Жирнов.

28 мая российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал Запад обеспечить Украину тяжелым вооружением, чтобы окончательно разрушить планы Кремля по захвату Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb