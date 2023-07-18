В КГГА заявили, что проезд в общественном транспорте должен стоить 30 грн
Стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна быть 30 грн. В то же время в КГГА допускают полную ликвидацию частных перевозчиков после завершения войны
Об этом LIGA.net сказал директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.
"Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн — это та стоимость проезда, которая давала бы развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы до этого и дойдем. У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", – заявил чиновник.
В то же время он понимает, что бесплатный проезд в муниципальном транспорте заберет пассажиров у маршрутчиков, из-за чего многие останутся без работы.
"Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, их же нужно заполнить коммунальным транспортом", - сказал Кандибор.
По его словам, такие изменения не ко времени.
"В ближайшее время и в условиях войны - нет", - резюмировал чиновник.
- Столичные власти уже шесть раз отказывались отменять остановку общественного транспорта во время воздушных тревог. В последней петиции, на которую ответил мэр Кличко, указывалось, что власти таким образом лоббируют интересы маршрутчиков.
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