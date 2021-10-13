В КГГА заявили, что говорить о начале в Киеве отопительного сезона рано

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Интерфакс-Украина .

"Отопительный сезон начинаем тогда, когда среднесуточная температура воздуха менее 8 градусов в течение трех суток. Тогда орган самоуправления вправе начать отопительный сезон. На сегодня мы не имеем таких показателей, поэтому говорить о начале прямо сейчас рано", - сообщил Пантелеев.

По его словам, жилые общины уже могут получить отопления.



"Для этого необходимо обратиться с необходимой заявлением от инициативной группы здания, копию такого заявления необходимо отправить по электронной почте, которую можно найти на сайте КГГА. Отопление в домах будет подключаться по таким заявкам", - сказал он.

Пантелеев отметил, что н в Киеве есть полная техническая готовность к началу отопительного сезона.