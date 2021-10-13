Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика В КГГА заявили, что говорить о начале в Киеве отопительного сезона рано

В КГГА заявили, что говорить о начале в Киеве отопительного сезона рано

13 октября, 2021 среда
13:32
Экономика

Для начала отопительного сезона в Киеве среднесуточная температура воздуха в городе должна составлять менее 8 градусов в течение трех суток

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Интерфакс-Украина .

"Отопительный сезон начинаем тогда, когда среднесуточная температура воздуха менее 8 градусов в течение трех суток. Тогда орган самоуправления вправе начать отопительный сезон. На сегодня мы не имеем таких показателей, поэтому говорить о начале прямо сейчас рано", - сообщил Пантелеев.

По его словам, жилые общины уже могут получить отопления.

"Для этого необходимо обратиться с необходимой заявлением от инициативной группы здания, копию такого заявления необходимо отправить по электронной почте, которую можно найти на сайте КГГА. Отопление в домах будет подключаться по таким заявкам", - сказал он.

Пантелеев отметил, что н в Киеве есть полная техническая готовность к началу отопительного сезона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Киев
Читайте также:
Олена Овчиннікова
12 октября, 2021 вторник
В последнее время задумываюсь, почему бы не выступать под другим флагом, - украинская чемпионка заговорила о смене гражданства
13 октября, 2021 среда
ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после матча с Боснией и Герцеговиной
Зеленський
12 октября, 2021 вторник
"Нужно около 300 млрд грн": Зеленский анонсировал введение большой программы по энергосбережению
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.27
    Покупка 26.27
    Продажа 26.49
  • EUR
    Покупка 30.25
    Продажа 30.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
13 октября
16:11
Ярослав Железняк
С заключением Венецианской комиссии станет ясна позиция ЕС в отношении закона об олигархах, - Железняк
16:02
Из-за злоупотреблений: Минагро выступило за отмену бесплатной приватизации сельхозземли
16:02
Зенитное оружие, ракетный комплекс "Нептун", дроны, бронетехника: в Киеве началась выставка "Цифровое будущее армии"
15:55
гривна
Помощь ко Дню защитников Украины в размере до 1,5 тыс. грн получат 31 тыс. киевлян
15:53
PR
парфюм
Как парфюмерный рынок адаптировался к новым реалиям
15:49
Украинская медалистка Олимпиады-2020 объявила о завершении карьеры в 22 года
15:47
школа карантин
Шкарлет рекомендовал школам начать осенние каникулы с 18 октября
15:29
COVID-19
COVID-ситуация в Украине приближается к пиковым значениям, большинство реанимационных коек заняты, - Киевская школа экономики
15:25
Bayraktar
В Минобороны анонсировали начало строительства центра для обслуживания Bayraktar
15:13
Министр обороны Украины Андрей Таран
Таран о сообщении Бутусова про увольнение Бурбы: "Не хочу комментировать эту ложь"
15:08
У России отобрали медаль в исторической для Украины эстафете Олимпиады-2014
15:06
Итальянца не приняли в двух больницах Черновицкой области: он скончался по дороге в третью
14:57
электроэнергиия
Еврокомиссия приняла набор мер для противодействия росту мировых цен на энергоносители
14:35
Руслан Стефанчук
ВР изберет первого вице-спикера 19 октября, - Стефанчук
14:18
Красюк и Усик
Промоутер Усика отреагировал на предложение Фьюри отказаться от реванша с Джошуа
14:14
Смерть украинки в польском хостеле: прокурор озвучил рабочие версии следствия
14:06
карантин
Четыре региона могут попасть в "красную" зону, - Киевская школа экономики
13:57
Укрзалізниця
Усиление карантина: Укрзализныця обнародовала новые правила пассажирских перевозок в "желтых" и "красных" зонах
13:35
PR
Ескулаб
"Ескулаб" дарит 12% скидки на все анализы к своему дню рождения
13:33
ЧМ-2022: Роналду побил мировой рекорд в матче за Португалию
13:13
Дмитрий Кулеба
"Я готов к разговору": Кулеба обвинил Лаврова в попытке избежать "нормандской" встречи
13:00
Украина отказалась введение спецпошлины на импорт проводов
12:55
Форман заявил, что Фьюри и Уайлдер превзошли его легендарный бой с Али в "джунглях"
12:51
На юге Турции началась лесной пожар
12:50
На линии разграничения перехватили беспилотник производства РФ, с помощью которого обстреливали украинских военных
12:38
Центрэнерго
Наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил нового и.о. председателя правления
12:32
Наталія Поклонська
Одну из главных лиц крымских коллаборационистов Поклонскую отправили послом РФ на острова возле Африки
12:22
ФИФА
На ЧМ-2022 введут революционные изменения в фиксации офсайда
12:18
ПриватБанк
ПриватБанк обновил месячные лимиты переводов с карты на карту
12:11
Ставили на бронетехнику некачественные гусеницы: СБУ разоблачила руководство предприятия Укроборонпрома на коррупции
11:45
Фьюри рассказал, что чувствовал во время нокдаунов от Уайлдера
11:45
Wizz Air
Из четырех городов: Wizz Air анонсировал 26 новых маршрутов из Украины
11:31
Денис Шмигаль
Правительство разрешило разрабатывать профстандарты на новые профессии
11:20
тест COVID-19
Великобритания предоставит Украине 21 млн фунтов стерлингов кредита на ПЦР-тесты
11:11
метро
В Киеве 15 октября возможно ограничение работы метро из-за футбольного матча
11:09
Экс-тренер сборной Украины призвал Петракова немедленно вернуть в команду Малиновского
10:56
Юрий Витренко
Нафтогаз начал предлагать бюджетным учреждениям фиксированную цену ниже рыночной до конца 2022 года, - Витренко
10:55
КГГА разорвала еще ряд договоров с перевозчиками: не будут уже более 230 маршруток
10:46
Промоутер назвал компонент, в котором Усик будет преобладает Фьюри и Уайлдера
10:36
ООН направит в Афганистан гуманитарную помощь
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV