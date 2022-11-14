В КГГА советуют киевлянам обязательно запастись огнетушителями из-за отключения электричества
Киевлян призывают соблюдать правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии из-за использования свечей, газовых горелок и генераторов
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии. Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем", – призывают в КГГА.
В КГГА разработали рекомендации, как обезопасить себя и жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов в периоды отключения света. Киевлян просят соблюдать эти рекомендации и потреблять электроэнергию сознательно.
- 14 ноября в Киеве и восьми областях будут действовать плановые отключения электроэнергии.
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