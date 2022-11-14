Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии. Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем", – призывают в КГГА.

В КГГА разработали рекомендации, как обезопасить себя и жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов в периоды отключения света. Киевлян просят соблюдать эти рекомендации и потреблять электроэнергию сознательно.

14 ноября в Киеве и восьми областях будут действовать плановые отключения электроэнергии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb