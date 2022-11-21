В КГГА рассказали, как будут обучаться учащиеся столичных школ в условиях отключения электроэнергии
Из-за отключения электроэнергии в Киеве те, кто учатся очно, будут заниматься с 9:00 до 16:00, а обучающиеся онлайн будут подключаться тогда, когда будут иметь такую возможность
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
"В условиях отключения света офлайн-обучение в школах с 28 ноября продлится в световой промежуток дня - с 09:00 до 16:00", - говорится в сообщении.
В КГГА уточнили, что для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.
"Учащиеся, которые учатся онлайн, будут подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке обязательно", - сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
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