Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"В условиях отключения света офлайн-обучение в школах с 28 ноября продлится в световой промежуток дня - с 09:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

"Учащиеся, которые учатся онлайн, будут подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке обязательно", - сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Зимние каникулы в Киеве продлятся с 26 декабря по 27 января.

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