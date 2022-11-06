Об этом заявил глава департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачук в комментарии Общественному .

"Система готова к такому шагу, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию", - сказал Ткачук.

Таким образом он пояснил, что имел в виду, когда рассказал о возможности полной эвакуации американскому изданию The New York Times, опубликовавшему материал "Киев планирует общую эвакуацию населения в случае блекаута".

В частности, он заявил, что существует угроза, когда в случае отсутствия электроэнергии исчезнет вода и не будет работать канализация. Поэтому на этот случай правительство и городская администрация планируют все возможные меры.

Ткачук добавил, что энергетики предупредят, что сеть находится на грани остановки не менее чем за 12 часов до полного отключения. Только после этого власти начнут информировать людей и просить их уехать.

11 октября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено российскими ракетами .

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