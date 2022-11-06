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Главная война с Россией В КГГА прокомментировали публикацию NYT о возможности эвакуации всех жителей Киева

В КГГА прокомментировали публикацию NYT о возможности эвакуации всех жителей Киева

6 ноября, 2022 воскресенье
13:32
война с Россией

В Киевской городской администрации заявили, что столичные власти пока не готовятся к полной эвакуации жителей

Об этом заявил глава департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачук в комментарии Общественному .

"Система готова к такому шагу, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию", - сказал Ткачук.

Таким образом он пояснил, что имел в виду, когда рассказал о возможности полной эвакуации американскому изданию The New York Times, опубликовавшему материал "Киев планирует общую эвакуацию населения в случае блекаута".

В частности, он заявил, что существует угроза, когда в случае отсутствия электроэнергии исчезнет вода и не будет работать канализация. Поэтому на этот случай правительство и городская администрация планируют все возможные меры.

Ткачук добавил, что энергетики предупредят, что сеть находится на грани остановки не менее чем за 12 часов до полного отключения. Только после этого власти начнут информировать людей и просить их уехать.

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