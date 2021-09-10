В КГГА пришли с обысками в связи с хищением 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных

Об этом передает прокуратура Киева.



"Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно с ГУБКОП СБ Украины в рамках уголовного производства по факту растраты и присвоения средств территориальной громады города Киева проводятся обыски в помещениях Департамента здравоохранения КГГА и в офисных помещениях поставщика лекарственных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украина) ", - говорится в сообщении.



Следствие установило, что Департаментом здравоохранения по результатам проведения закупки в ноябре 2020 года заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных.



"В результате закупки лекарственных средств по искусственно завышенным ценам из местного бюджета излишне уплачено средств на сумму более 6 млн грн", - говорится в сообщении.



Так, 10 сентября 2021 года на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента КГГА и фирмы-поставщика продолжаются обыски.



Решается вопрос о сообщении о подозрении должностным лицам Департамента здравоохранения КГГА и поставщику.



Досудебное следствие продолжается.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований разоблачили факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещений в центре Киева.

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