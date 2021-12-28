В КГГА опровергли объявление о том, что в Киеве 29 декабря будут включать сирены
Начальник отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерина Баранова сообщила, что проверки территориальной системы оповещения населения в Киеве 29 декабря не будет, хотя об этом и появлялись предупреждения
Об этом Баранова сказала в комментарии Общественному .
Включить сирены планировали в среду, 29 декабря, с 12.00 до 13.00, однако эту дату так и не утвердили в КГГА.
"Некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", - пояснила Баранова.
Поэтому, по ее словам, в некоторых подъездах появились соответствующие объявления.
Баранова подчеркнула, что о точной дате проведения проверки сирен КГГА известит на официальных ресурсах, а также обратится с письмом к телеканалам.
- Напомним, в КГГА сообщили, что прорабатывают план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. Точную дату проверки пообещали назвать позже.
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