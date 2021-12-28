В КГГА опровергли объявление о том, что в Киеве 29 декабря будут включать сирены

Об этом Баранова сказала в комментарии Общественному .

Включить сирены планировали в среду, 29 декабря, с 12.00 до 13.00, однако эту дату так и не утвердили в КГГА.

"Некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", - пояснила Баранова.

Поэтому, по ее словам, в некоторых подъездах появились соответствующие объявления.





Баранова подчеркнула, что о точной дате проведения проверки сирен КГГА известит на официальных ресурсах, а также обратится с письмом к телеканалам.