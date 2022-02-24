В КГГА опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева

Об этом Поворозник заявил в эфире телеканул "UA: Первый", передает " 24 канал ".



По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, въезды и выезды из столицы не закрывали. Метрополитен работает в обычном режиме.



Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

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