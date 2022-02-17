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В КГГА объяснили, как будет работать метрополитен в случае полномасштабной войны

17 февраля, 2022 четверг
14:25

Киевский метрополитен будет работать в ограниченном режиме в случае военной угрозы в столице

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, ограниченный режим означает, что метро будет работать только в часы пик – по 3 часа утром и вечером. В это время будут перевозиться только работники критической инфраструктуры.

Остальное время метро будут использовать в качестве укрытия.

Наземную часть красной ветки на левом берегу планируют закрыть.

"Метро будет перевозить только тех людей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры, утром и вечером, примерно по три часа в пиковое время. Что касается работы Красной ветви на левом берегу, она будет остановлена, поскольку это открытый участок. Но жители левого берега будут иметь возможность эвакуироваться на специально выделенных автобусах в подземную часть метрополитена", - сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

В КГГА подчеркнули, что киевское метро снабжено автономным питанием, имеет артезианские скважины для воды и фильтровальные установки для очистки воздуха.

Каждая станция оборудована герметизирующими затворами. На каждой станции метрополитена имеются дефибрилляторы.

Известно, что в кассах и постах полиции на каждой станции имеются аптечки оказания первой домедицинской помощи, которые отвечают всем нормам и стандартам. А весь подвижной состав КП "Киевпасстранс" укомплектован медицинскими аптечками соответствующего типа для городского общественного транспорта, которые позволяют оказывать первую медицинскую помощь.

Что касается наземного транспорта, его планируют использовать для эвакуации населения из Киева.

Кроме того, в случае военной ситуации власти обеспечат усиленную охрану мостов, аэропорта и подъездных путей к объектам транспортной инфраструктуры.

  • Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о "четком плане" действий у столичных властей на случай вторжения РФ в Украину.

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