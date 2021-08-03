В КГГА назвали предприятия, которые смогут получить спецпропуска на транспорт в случае усиления карантина

Об этом сообщает РБК-Украина .



По словам заместителя главы КГГА Владимира Бондаренко, получить спецпропуска на транспорт в случае усиления карантина смогут работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.



"Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сферах фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство", - цитирует агентство слова Бондаренко в эфире одного из телеканалов.



Он отметил, что по сравнению с предыдущими локдаунами этот перечень будет расширен.



По словам Бондаренко, подготовка к внедрению пропусков означает, что в городе не исключают возможности нового усиления карантина.



Кроме того, добавил он, власть города работает над тем, чтобы выдавать пропуска для посещения медицинских учреждений. В то же время для некритических случаев спецпропуска не предусмотрены.

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