В КГГА назвали крайней мерой введение транспортных ограничений из-за COVID-19

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба на встрече с представителями бизнеса в Европейской бизнес-ассоциации, передает Интерфакс-Украина.



"У нас пока нет планов вводить эти ограничения, я думаю, что это будет только крайняя мера. Такова сегодня позиция КГГА", - сказал Кулеба.



Первый заместитель председателя КГГА также добавил, что вопрос введения спецпропусков пока не стоит, но столичная власть разрабатывает механизмы на случай, "если ситуация будет выходить из-под контроля и будет необходимо ввести ограничения в работе общественного транспорта".



При этом чиновник отметил, что в случае введения ограничений на проезд в общественном транспорте сертификаты о вакцинации не будут использовать как пропуска, а транспортом будут пользоваться только сотрудники предприятий критической инфраструктуры.



"Пока мы не видим возможности делать это с помощью COVID-сертификата", - сказал Кулеба.



В то же время чиновник рассказал, что КГГА пррабатывает возможность введения электронных пропусков и для этого созданы несколько рабочих групп.



По словам Кулебы, киевская власть учла опыт и ошибки организации работы общественного транспорта, которые имели место во время предыдущего локдауна, в частности по 50% загрузки транспорта.



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