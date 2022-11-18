В КГГА еще не решили, устанавливать ли главную елку Украины: посоветуются с силами обороны
В КГГА еще не решили, устанавливать ли главную елку Украины, но склонны все же поставить, потому что ее отсутствие "будет неправильным сигналом"
Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.
Согласно сообщению, у Кличко рассмотрели петицию, в которой горожане просят не устанавливать новогоднюю елку в столице. При этом власти склонны поставить елку, но после консультаций с военными.
"Я считаю, что отказ от одного из главных символов празднования Рождества и Нового года будет неправильным сигналом. Ведь все мы верим, что добро победит зло, свет победит тьму. Украинцы сегодня демонстрируют всему миру несокрушимость нашего духа. К сожалению, есть оккупированные города и села, где в этом году не будет свята. И именно наша елка – как главная елка страны – может стать для всех символом надежды и веры", - заявила глава Комиссии Киевсовета Виктория Муха.
В то же время, замглавы КГГА Анна Старостенко уточнила, что бюджетные средства на елку тратить не собираются: с этим вызвались помочь меценаты и социально ответственный бизнес. Также, в случае чего, в городе не будет ярмарки и праздничных мероприятий.
- Эскизы главной елки страны уже разработаны.
- В Ровно и ряде других городов отказались от установки новогодней елки.
- На территории Полтавской области запретило и использование праздничной иллюминации, в частности гирлянд.
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