Власти Киева готовятся к разным сценариям со светом, в том числе к полному отключению
Столичные власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии
Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью телеканалу "Киев".
По его словам, власти допускают худший вариант развития событий, но сейчас перешли к стабилизационным отключениям электричества по графику.
"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Но сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более 4 часов", - сказал Поворозник.
При этом чиновник призвал горожан продолжить экономить электроэнергию.
"Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", - добавил он.
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