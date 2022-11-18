Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью телеканалу "Киев".

По его словам, власти допускают худший вариант развития событий, но сейчас перешли к стабилизационным отключениям электричества по графику.

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Но сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более 4 часов", - сказал Поворозник.

При этом чиновник призвал горожан продолжить экономить электроэнергию.

"Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", - добавил он.

17 ноября в Киеве еще были экстренные отключения света и без графика.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Целились по объектам энергетической инфраструктуры.

Восстановление объектов энергетики после российских ракетных ударов 15 ноября может занять от двух дней до двух недель, считают в Офисе президента.

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