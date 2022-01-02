В Кейптауне вспыхнул масштабный пожар в здании парламента ЮАР

Об этом сообщает News24 .

Член комитета по охране и безопасности Джей Пи Смит рассказал, что на месте происшествия находятся шесть единиц спецтехники и около 40 пожарных.

"Пожар сейчас пылает на третьем этаже. По предварительным данным, он начался в офисных помещениях и распространяется в сторону спортзала", - сказал Смит.

Спасатели пытаются сдержать пожар, но пока его не удалось локализовать. Пресссекретарь городской пожарно-спасательной службы Кейптауна Джермейн Карелс рассказал, что на крыше здания плавится битум.

"Поступили сообщения о том, что на некоторых стенах видны трещины, что говорит о возможности обрушения", - отметил Карелс.

О погибших и пострадавших не сообщается, причины возгорания неизвестны. 2 января у парламентариев выходной, поэтому не установлено, сколько людей может находиться в здании.

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