В Кентукки мужчина расстрелял в банке четырех человек
Четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей 10 апреля в Луисвилле, штат Кентукки, еще девять человек получили ранения - преступника ликвидировала полиция
Об этом сообщает CNN.
Четыре человека погибли, а еще девять человек, в том числе три полицейских, получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
По данным полиции, около 8:30 утра по местному времени (15:30 по киевскому времени) начали поступать сообщения о стрельбе в центре города в здании Old National Bank.
По данным CNN, стрелок использовал винтовку типа AR-15. Полицейские прибыли через три минуты на место, в ходе перестрелки преступник погиб.
В полиции заявили, что стрелок связан с банком Old National Bank. Вероятно, он раньше там работал.
На месте, кроме полиции, работают агенты ФБР и сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Президент США Джо Байден осудил массовую стрельбу и заявил, что молится о погибших и пострадавших. "Слишком многие американцы платят своей жизнью за цену бездействия. Когда республиканцы в Конгрессе начнут действовать, чтобы защитить наше общество?" – заявил Байден в твиттере.
- Напомним, 28 марта в Нэшвилле, штат Теннесси, в частной христианской школе Ковенант бывший ученик застрелил троих детей и троих взрослых, после чего его ликвидировала полиция.
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