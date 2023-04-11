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В Кентукки мужчина расстрелял в банке четырех человек

11 апреля, 2023 вторник
03:43
Криминал

Четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей 10 апреля в Луисвилле, штат Кентукки, еще девять человек получили ранения - преступника ликвидировала полиция

Об этом сообщает CNN.

Четыре человека погибли, а еще девять человек, в том числе три полицейских, получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным полиции, около 8:30 утра по местному времени (15:30 по киевскому времени) начали поступать сообщения о стрельбе в центре города в здании Old National Bank.

По данным CNN, стрелок использовал винтовку типа AR-15. Полицейские прибыли через три минуты на место, в ходе перестрелки преступник погиб.

В полиции заявили, что стрелок связан с банком Old National Bank. Вероятно, он раньше там работал.

На месте, кроме полиции, работают агенты ФБР и сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Президент США Джо Байден осудил массовую стрельбу и заявил, что молится о погибших и пострадавших. "Слишком многие американцы платят своей жизнью за цену бездействия. Когда республиканцы в Конгрессе начнут действовать, чтобы защитить наше общество?" – заявил Байден в твиттере.

  • Напомним, 28 марта в Нэшвилле, штат Теннесси, в частной христианской школе Ковенант бывший ученик застрелил троих детей и троих взрослых, после чего его ликвидировала полиция.
США
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