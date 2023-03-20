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В Кению прибыло первое судно с 30 тыс. тонн украинского зерна

20 мартa, 2023 понедельник
19:03
Экономика

В понедельник, 20 марта, в кенийский порт Момбаса в рамках гуманитарной миссии Grain from Ukraine прибыло судно Valsamitis с 30 тыс. тонн украинской пшеницы на борту

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

Отправка этой партии продовольствия состоялась при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), а также финансовой помощи Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Словении и Чехии. По оценкам WFP, с помощью этих 30 тыс. тонн зерна можно будет обеспечить хлебом около 2 млн человек в течение 1,5 месяца.

На официальной церемонии встречи груза присутствовали заместитель президента Республики Кения Ригати Гачагуа и посол Украины в Республике Кения Андрей Праведник. Также присутствовали послы стран-доноров программы и доктор Кристофер Фомуньо, член международной Координационной группы по предотвращению голода (ICGPH), обеспечивающей функционирование гуманитарной программы Grain from Ukraine.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина никогда не откажется от совместного участия в преодолении глобальных вызовов, в том числе в сфере продовольственной безопасности. Поэтому, несмотря на полномасштабное вторжение, Украина будет продолжать делать все возможное "для помощи странам, граждане которых сталкиваются с проблемой нехватки пищи, среди прочего в Африке и Азии".

"Сегодня только в Кении миллионы людей рискуют столкнуться с острой проблемой нехватки пищи. Поэтому отправка украинского зерна в эту страну закрепляет наше обязательство преодолевать вынужденный голод в самых уязвимых государствах Африки благодаря программе Grain from Ukraine", - подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

  • 20 марта стало известно, что Йемен получит 30 тыс. тонн пшеницы, которую ему отправила Украина в рамках программы Grain From Ukraine.
Мир
Африка
зерно
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