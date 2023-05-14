В Кении количество жертв культа конца света возросло до 201
В субботу, 13 мая, в лесу Шакахола в Кении обнаружили еще 22 тела жертв культа конца света, в результате чего общее их количество увеличилось до 201
Об этом информирует Reuters .
"Наша команда судебно-медицинских экспертов смогла эксгумировать 22 тела сегодня", - сказала региональная комиссар Рода Онянча и отметила, что никакого сообщения о спасении не было.
Она также добавила, что по делу о культе конца света, где морят участников голодом, задержан еще один подозреваемый. Так общее количество задержанных по делу достигло 26 человек.
Также сообщается, что поиски жертв продолжались в течение недели. Власти раскапывали неглубокие могилы среди леса Шакахола и искали жертв, выживших и пропавших без вести в результате действий культа.
В частности, в пятницу, 12 мая, выкопали 29 тел, обнаруженных в одной могиле. Среди них было 12 детей.
Справка: Культ конца света или культ "голодной смерти" - это культ при Международной церкви "Хорошие новости". Его возглавляет Пол Маккензи Нтенге, предписывающий своим последователям морить голодом себя и своих детей, чтобы попасть на небеса и встретиться с Иисусом перед концом света, из-за чего в среду, 10 мая, его арестовали правоохранители. Ранее Нтенге уже задерживали по подозрению в убийстве двоих детей путем уморения голодом, однако он был освобожден под залог.
- 23 апреля полиция Кении начала эксгумацию останков более двух десятков тел: считается, что это последователи культа, которые верили, что встретят Иисуса, если умрут от голода.
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