Об этом информирует Reuters .

"Наша команда судебно-медицинских экспертов смогла эксгумировать 22 тела сегодня", - сказала региональная комиссар Рода Онянча и отметила, что никакого сообщения о спасении не было.

Она также добавила, что по делу о культе конца света, где морят участников голодом, задержан еще один подозреваемый. Так общее количество задержанных по делу достигло 26 человек.

Также сообщается, что поиски жертв продолжались в течение недели. Власти раскапывали неглубокие могилы среди леса Шакахола и искали жертв, выживших и пропавших без вести в результате действий культа.

В частности, в пятницу, 12 мая, выкопали 29 тел, обнаруженных в одной могиле. Среди них было 12 детей.

Справка: Культ конца света или культ "голодной смерти" - это культ при Международной церкви "Хорошие новости". Его возглавляет Пол Маккензи Нтенге, предписывающий своим последователям морить голодом себя и своих детей, чтобы попасть на небеса и встретиться с Иисусом перед концом света, из-за чего в среду, 10 мая, его арестовали правоохранители. Ранее Нтенге уже задерживали по подозрению в убийстве двоих детей путем уморения голодом, однако он был освобожден под залог.