Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Кении эксгумировали 21 тело: людей уморили голодом

В Кении эксгумировали 21 тело: людей уморили голодом

23 апреля, 2023 воскресенье
06:40
Мир

Полиция Кении начала эксгумацию останков более двух десятков тел: считается, что это последователи культа, которые верили, что встретят Иисуса, если умрут от голода

Об этом пишет BBC.

Неглубокие могилы находятся в лесу Шакахола, где на прошлой неделе были спасены 15 членов Международной церкви "Хорошая Новость". Ее проповедник Пол Маккензи Нтенге находится под стражей в ожидании суда: утверждается, что он призвал своих последователей к голодной смерти, чтобы "встретить Иисуса".

Среди эксгумированных 21 тел были мертвые дети и полиция заявила, что ожидает найти еще больше.

Виктор Каудо из Центра социальной справедливости Малинди сказал Citizen TV: "Когда мы находимся в этом лесу и подходим к месту, где мы видим большой и высокий крест, мы знаем, что это значит, что там похоронено более пяти человек".

  • Неизвестная группа вооруженных людей напала на военных и добровольцев Сил обороны Буркина-Фасо. В общей сложности они убили 40 человек и ранили еще 33.
Африка
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
21 апреля, 2023 пятница
Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
У Кривому Розі мітингують родичі тероборонівців
22 апреля, 2023 суббота
Требуют лечения и питания: в Кривом Роге митингуют родственники терробороновцев
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
21 апреля, 2023 пятница
Наступление ВСУ начнется на 3-5 направлениях: военные итоги недели
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
23 апреля
07:20
Япония
В Японии ускорят разработку подводных дронов для защиты от Китая, - Kyodo
07:00
Россия нанесла 8 ракетных и 37 авиаударов, а ВСУ отразили 58 атак врага, - Генштаб
06:25
ISW: украинские силы заняли позиции на левом берегу Херсона
01:24
В Сумской области в результате российских обстрелов загорелось поле кукурузы
00:47
Александр Ткаченко
Минкульт проверяет деятельность УПЦ МП в храмах Почаева и Чернигова
2023, суббота
22 апреля
23:57
"Реал" уверенно победил "Сельту" в чемпионате Испании
23:47
OPINION
Николай Княжицкий
О наследии Григория Степанца
23:18
YouTube отключил монетизацию канала, транслировавшего матчи чемпионата России по футболу
23:03
Обновлено
Россия обстреляла Харьков ракетами С-300
22:54
В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям
22:35
Израильтяне сражаются и умирают за Украину. В Израиле об их смерти не сообщается
21:50
Украинские морпехи уничтожили за день 14 россиян, танк и склад с боеприпасами
21:45
Последнее интервью Олега Барны: Мос**ли — звери и изверги
21:39
Президент Бразилии заявил, что не хочет "никому угодить" своими взглядами на вторжение РФ в Украину
21:38
"Жирона" Цыганкова уступила "Вальядолиду" и закончила беспроигрышную серию в Ла Лиге
21:28
Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет времени этой войне, - Зеленский
21:19
Запад должен прямо сейчас в 10 раз увеличить помощь Украине, - замглавы МИД Мельник
21:10
Россия обстреляла парк в Херсоне Есть раненый
21:04
Защитники Украины ликвидировали российский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА, - Генштаб
20:45
Сын Пескова заявил, что воевал против Украины в составе ЧВК Вагнера
20:41
Шовковского назначили и.о. главного тренера "Динамо"
20:40
Эксклюзив
Пригожин – интересный персонаж как диагноз того состояния, к которому Путин привел Россию, – Дмитрий Орешкин
20:30
РФ запустила по ключевым объектам энергосистемы более 1200 ракет и БПЛА: на восстановление нужно более $1 млрд
20:28
На Херсонщине гражданский мужчина подорвался на российской взрывчатке
20:11
Финнов стали допрашивать на российской границе
20:03
OPINION
Нам посчастливилось жить среди живых богов
20:00
Эксклюзив
Имперскую болезнь россиян нужно выбивать палкой, - Фейгин
19:51
Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей с продовольствием
19:47
В Крыму захватчики осудили парня на 7 лет за "финансирование добробата", - Лубинец
19:29
"Для обеспечения правопорядка": оккупанты привезли в Скадовск 300 ранее судимых
19:23
В Бахмуте пограничники отбили за сутки 4 атаки россиян
19:14
"Мы должны быть готовы, что война может быть долгой", - министр обороны Швеции о помощи Украине
19:08
Стивен Кинг предложил отдать его синюю галочку в Twitter Фонду Сергея Притулы
19:05
ФСБ следит за теми, кто на оккупированных территориях ходит в лес и не берет паспорт РФ, - Генштаб
19:02
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
18:52
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в чемпионате Украины
18:38
34 немецких дипломата покинут Россию, - Bild
18:28
Александр Поливодский
В бою у Бахмута погиб один из лучших знатоков аграрного права Александр Поливодский
18:10
Россияне трижды обстреляли приграничье Сумщины
18:07
OPINION
Врать в Украине не стыдно...
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV