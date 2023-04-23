В Кении эксгумировали 21 тело: людей уморили голодом

Об этом пишет BBC.

Неглубокие могилы находятся в лесу Шакахола, где на прошлой неделе были спасены 15 членов Международной церкви "Хорошая Новость". Ее проповедник Пол Маккензи Нтенге находится под стражей в ожидании суда: утверждается, что он призвал своих последователей к голодной смерти, чтобы "встретить Иисуса".

Среди эксгумированных 21 тел были мертвые дети и полиция заявила, что ожидает найти еще больше.

Виктор Каудо из Центра социальной справедливости Малинди сказал Citizen TV: "Когда мы находимся в этом лесу и подходим к месту, где мы видим большой и высокий крест, мы знаем, что это значит, что там похоронено более пяти человек".