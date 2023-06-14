Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Одесса. Россияне обстреляли город "калибрами". Погибли гражданские люди. В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники Россия не сможет их производить", - отметил он.

По его словам, Запад должен сделать невозможным получение россиянами комплектующих к ракетам.

"Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", – написал Ермак.