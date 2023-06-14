"В каждой ракете по 40 иностранных комплектующих": в ОП призвали Запад усилить санкции против РФ
В каждой ракете, которой РФ обстреливает украинские города, – по 40 иностранных комплектующих. Западные санкции должны сделать невозможным получение врагом микроэлектроники
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Одесса. Россияне обстреляли город "калибрами". Погибли гражданские люди. В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники Россия не сможет их производить", - отметил он.
По его словам, Запад должен сделать невозможным получение россиянами комплектующих к ракетам.
"Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", – написал Ермак.
- В ночь на 14 июня враг атаковал Одессу ракетами "Калибр". Погибли три человека, еще 13 получили ранения.
- В феврале руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что россияне разбирают стиральные машины и пылесосы на микросхемы , которые затем будут вставлять в ракеты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.84Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное