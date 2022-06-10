В каждой части Европы есть страна, которая будет продвигать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Стефанишина
Предоставление Украине кандидатства в ЕС будут продвигать страны из каждой части Европы
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности, передает Укринформ.
"В каждой части Европы сегодня есть страны-лидеры, которые будут проактивно продвигать решения по предоставлению Украине статуса кандидата. То есть это не только восточноевропейские страны и страны Балтии, как это было раньше", - сказала она.
По ее словам, премьер-министр Италии Марио Драги будет отстаивать положительную позицию 24 июня (на саммите лидеров ЕС).
"Также неожиданно это Ирландия, страна, которая в свое время сыграла решающее значение в принятии в ряды Европейского Союза объединенной Германии после падения Берлинской стены. Все помнят эту историческую роль. Сегодня Ирландия видит свою историческую роль в принятии такого решения для Украины", - акцентировала чиновник.
Стефанишина добавила, что еще не все лидеры ЕС готовы согласиться на предоставление Украине статуса кандидата.
"Мы понимаем, что также будет большое количество стран, которые не готовы будут выйти из комнаты переговоров без этого решения", - подчеркнула вице-премьер.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата 23-24 июня . 8 июня дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС рекомендовал Европарламент.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины. Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии.
- Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров .
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