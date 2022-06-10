В каждой части Европы есть страна, которая будет продвигать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Стефанишина

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности, передает Укринформ.

"В каждой части Европы сегодня есть страны-лидеры, которые будут проактивно продвигать решения по предоставлению Украине статуса кандидата. То есть это не только восточноевропейские страны и страны Балтии, как это было раньше", - сказала она.

По ее словам, премьер-министр Италии Марио Драги будет отстаивать положительную позицию 24 июня (на саммите лидеров ЕС).

"Также неожиданно это Ирландия, страна, которая в свое время сыграла решающее значение в принятии в ряды Европейского Союза объединенной Германии после падения Берлинской стены. Все помнят эту историческую роль. Сегодня Ирландия видит свою историческую роль в принятии такого решения для Украины", - акцентировала чиновник.

Стефанишина добавила, что еще не все лидеры ЕС готовы согласиться на предоставление Украине статуса кандидата.

"Мы понимаем, что также будет большое количество стран, которые не готовы будут выйти из комнаты переговоров без этого решения", - подчеркнула вице-премьер.